الامام الخامنئي يؤكد على جميع الأجهزة في البلاد التعاون ووضع امكاناتها تحت تصرف وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 12:50

الامام الخامنئي يؤكد على جميع الأجهزة في البلاد التعاون ووضع امكاناتها تحت تصرف وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس

منذ 48 mins 3 March، 2020
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