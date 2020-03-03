الامام الخامنئي يؤكد ضرورة اتباع التوصيات والارشادات للسلطات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية منه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 12:50

الامام الخامنئي يؤكد ضرورة اتباع التوصيات والارشادات للسلطات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية منه

منذ 54 mins 3 March، 2020
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