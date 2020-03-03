الامام الخامنئي يؤكد ضرورة اتباع التوصيات والارشادات للسلطات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية منه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 12:50
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النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23 تظهر تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو دون حصوله على الأغلبية في الكنيست
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قوى العدوان السعودي ـ الأميركي تستهدف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية في الحديدة
مصدر يمني: قصف صاروخي ومدفعي للعدوان السعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في صعدة
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يستنكر موجة العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند ويدعو الى وقف أعمال القتل الطائشة
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الامام الخامنئي يؤكد ضرورة اتباع التوصيات والارشادات للسلطات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية منه
منذ 54 mins
3 March، 2020
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