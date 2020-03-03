الامام السيد علي الخامنئي يجدد شكره إلى الكوادر الطبية في البلاد لجهودهم بمكافحة انتشار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2020 - 12:50

الامام السيد علي الخامنئي يجدد شكره إلى الكوادر الطبية في البلاد لجهودهم بمكافحة انتشار فيروس كورونا

منذ 56 mins 3 March، 2020
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