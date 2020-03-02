جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على كورنيش المزرعة باتجاه مار الياس وزحمة سير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2020 - 23:04
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وزارة الصحة في لبنان تعلن تسجيل 3 حالات جديدة مثبتة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 مصاباً
إدارة مستشفى بيروت الحكومي تنفي الأخبار التي تحدثت حول وضع موظف في المستشفى في الحجر الصحي
اللجنة الوزارية اللبنانية توصي بالامتناع عن تسويق الأدوية غير المثبتة بما خص كورونا لعدم وجود لقاحات أو علاجات
الخارجية الايرانية: تلقينا مساعدات من الدول الصديقة والصليب الاحمر في أزمة "كورونا" والصين وقفت بحق الى جانب شعبنا
مساعد وزير الصحة الايراني: كل القوات المسلحة الايرانية وقوات التعبئة بإمكانها المشاركة في مكافحة فيروس كورونا
الخارجية العراقية: العراق يستقبل فريقاً طبياً من الصين لتقديم الدعم في الكشف عن كورونا وعلاجه وطرق الوقاية منه
السعودية والأردن وتونس يعلنون تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد
الدفاع المدني الإيطالي يعلن ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 52 والمصابين إلى 2036
وفاة 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في ولاية واشنطن الأميركية بسبب فيروس كورونا المستجد
الاتحاد الأوروبي يعلن أنه مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم النمو الاقتصادي وسط المخاطر الناجمة عن كورونا
وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في فرنسا ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 4 أشخاص منذ وصوله إلى البلاد
وضع نحو 150 موظفاً من شركة "بي إم دبليو" الألمانية في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد اكتشاف إصابة زميل لهم بـ "كورونا"
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعرض على إيران دعم مالي وطبي لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا
وكالة ناسا تنشر صوراً تظهر تراجعاً لافتاً في التلوث في الصين بسبب اجراءات الحجر في أكثر مدينة بسبب تفشي "كورونا"
رئيس الحكومة اللبنانية: معالجة موضوع اليوروبوند سيتخذ الجمعة او السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال
وزير الشؤون الإجتماعية اللبناني يبحث مع المسؤولين السوريين في دمشق ملف النازحين السوريين وكيفية تأمين عودة آمنة لهم
الرئيس السوري يستقبل في دمشق وفداً من الحكومة الليبية في بنغازي: لضرورة مواجهة تحركات تركيا التي تسهم في زعزعة الاستقرار
مركز المصالحة الروسي في سوريا يعلن نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة سراقب في ريف ادلب
عضو لجنة التحقيق المستقلة الدولية في سوريا: على تركيا تحمل مسؤولية الجرائم التي ارتكبت من قبل المجموعات التي دربتها
المفوضية الأوروبية تعرب عن استعدادها لعقد اجتماع خاص حول الوضع على حدود اليونان على خلفية أزمة الهجرة
الحكومة الألمانية: نواصل قبول اللاجئين لكن الوضع الملح اليوم يحتاج إلى حل على المستوى الأوروبي
استطلاعات الرأي في انتخابات الكنيست الصهيوينة تشير إلى تقدم معسكر اليمين برئاسة نتنياهو وحصوله على 60 مقعداً
وزير الخارجية الروسية يبحث مع رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية في موسكو سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية
هنية: لدينا علاقات مع ايران ومصر وتركيا وقطر ونحن في مرحلة تحرر وطني ومعنيون بالعلاقات الإقليمية والدولية
محافظ الحديدة اليمنية: نستغرب الصمت الأممي تجاه منع العدوان لرئيس لجنة التنسيق الأممية من زيارة منطقتي حيس والدريهمي
محافظ الحديدة: الحصار والقصف لا يزال مستمراً في الحديدة ولم نلمس أي تقدم من جانب الطرف الآخر في تنفيذ اتفاق السويد
مواجهات في منطقة غيدو الصومالية بين قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوات إقليم جوبالاند المدعومة من كينيا
مقتل 6 جنود ماليين بهجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة تفتيش في بلدة موندورو وسط مالي
مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار دراجة نارية في أحد ملاعب كرة القدم بإقليم خوست في أفغانستان
المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة يعلن أنه طلب إعفاءه من مهام منصبه لأسباب صحية
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على كورنيش المزرعة باتجاه مار الياس وزحمة سير في المحلة
منذ 3 ساعة
2 March، 2020
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