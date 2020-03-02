نائب وزيرة العدل اليابانية اختتم زيارته لبيروت: غصن يجب ان يحاكم في اليابان

اختتم نائب وزيرة العدل اليابانية يوشي هيرويوكي زيارته الى بيروت الاثنين بعقد مؤتمر صحافي في مبنى السفارة اليابانية، بحضور السفير الياباني تاكيشي اوكوبو، عرض فيه نتائج مباحثاته مع المسؤوليين اللبنانيين.

وقال هيرويوكي “كانت لي اليوم فرصة لقاء وزيرة العدل ماري كلود نجم، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ووزير الخارجية ناصيف حتي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني ياسين جابر”، وتابع “مع انه لا يمكننا مناقشة تفاصيل اللقاءات الا اننا شرحنا بوضوح وجهة نظرنا في ما خص فرار السيد غصن من اليابان الى لبنان، وقد استطعنا ان نكسب تفهما لموقفنا من قبل الحكومة اللبنانية”.

واضاف هيرويوكي “خلال اللقاء مع وزيرة العدل، اتفقنا على اجراء المحادثات اللازمة على المستوى الوزاري من أجل تعزيز علاقتنا في مجالي القانون والعدالة، مع نتائج زيارتنا نحن نشجع على تعزيز الدبلوماسية التقليدية بيننا اكثر”.

وردا على سؤال حول اذا ما كان طلب تسليم غصن الى اليابان وعن ردات فعل المسؤولين اللبنانيين تجاه هذا الطلب، اوضح هيرويوكي “اود الا اعلق على هذا الموضوع، لانه يتعلق بقضية معينة تتضمن التحقيق والمحاكمة، علما اننا نعتقد انه من الواضح والطبيعي ان يمثل السيد غصن للمحاكمة في اليابان”، وتابع “قد نقلنا وجهة النظر هذه الى الحكومة اللبنانية، واتفقنا على التعاون مع بعضنا البعض”، ولفت الى ان “السيد غصن يجب ان يحاكم في اليابان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام