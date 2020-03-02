وزير الحرب الأمريكي: لن نقدم دعما جويا لتركيا في #إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2020 - 19:50

وزير الحرب الأمريكي: لن نقدم دعما جويا لتركيا في #إدلب

منذ 44 mins 2 March، 2020
أخبار موقع المنار

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