لبنان: إعادة باص من معبر القاع الى سوريا بعد الاشتباه بإصابة راكبة بـ”كورونا”

أعادت السلطات المختصة في لبنان على معبر القاع الحدودي مع سوريا الاثنين باصا، بعد الاشتباه بإصابة فتاة على متنه بفيروس “كورونا”.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “الباص كان ينقل 30 راكبا بفيروس كورونا، وقد اتخذ القرار بإعادة الباص الى سوريا بعد اشتباه الفريق الطبي بإصابة فتاة على متنه بفيروس كورونا”.

وأضافت الوكالة “على الأثر قامت بلدية القاع بحملة تعقيم للمعبر على أن تقوم بحملة مماثلة في الأماكن العامة والمدارس والكنائس وحافلات النقل ومخيمات النازحين وستقيم على مداخل البلدة حواجز لتعقيم السيارات الداخلة لا سيما الباعة وموزعي المأكولات وحاجيات الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام