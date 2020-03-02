وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني زار سوريا وبحث عدة مواضيع أبرزها ملف النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 2 2020 - 19:50

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني زار سوريا وبحث عدة مواضيع أبرزها ملف النازحين

منذ 2 ساعة 2 March، 2020
المشرفية في سوريا
لبنان

التقى وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في الحكومة اللبنانية رمزي المشرفية خلال زيارة قام بها إلى سوريا الاثنين بوزراء الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، الشؤون الإجتماعية والعمل ريما القادري والسياحة محمد رامي مرتيني.

وقال المكتب الاعلامي للمشرفية إنه “جرى البحث خلال اللقاء مع مخلوف المكلف بملف النازحين من قبل الدولة السورية والوزيرة القادري المعنية بالشق الإجتماعي وكيفية تحقيق شبكة أمان اجتماعي تساهم بعودة النازحين، ملف النازحين السوريين وكيفية تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية في هذا الملف”، ولفت الى ان “ذلك جاء تطبيقا لما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية في الشق المتعلق بملف النزوح”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة تفعيل التنسيق لما فيه مصلحة البلدين”، وأكد مخلوف والقادري “توجيهات القيادة في سورية بوضع كافة الإمكانيات والسبل الآيلة للوصول إلى تحقيق عودة أبناء الوطن إلى قراهم ومنازلهم”.

كذلك عرض المشرفية مع مرتيني وضع القطاع السياحي وكيفية تفعيله بما ينعكس إيجابا على البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة