دياب: قرار معالجة موضوع “اليوروبوند” سيتخذ يوم الجمعة او السبت

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ان “معالجة موضوع اليوروبوند سيتخذ يوم الجمعة او السبت، بقرار نهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ويحفظ مصلحة لبنان”.

كلام الرئيس دياب نقله عنه رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ الذي زاره الاثنين على رأس وفد من المجلس.

وقال محفوظ “طرحنا تصورا لكيفية تطوير الواقع الاعلامي المرئي والمسموع والالكتروني”، وتابع “هذا الواقع صعب جدا حيث ان غالبية المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة ان لم يكن جميعها، تعاني من مشاكل مالية كبيرة”.

واضاف محفوظ ان “الرئيس دياب قال إنه “حاليا منشغل بمعالجة موضوع اليوروبوند”، وتابع “حول هذه المسألة اوضح انه يمضي وقتا طويلا مع المستشارين الدوليين والمحليين لايجاد المخرج”، واوضح “بالتالي سيجد نفسه امام معالجة هذا الموضوع يوم الجمعة او السبت بقرار نهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال، ويحفظ مصلحة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام