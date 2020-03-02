أنور الخليل زار دياب على رأس وفد: طالبنا بدعم زيت زيتون مرجعيون وحاصبيا

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الاثنين النائب أنور الخليل مع وفد من مزارعي الزيتون في حاصبيا ومرجعيون.

وبعد اللقاء، قال الخليل “قد دخلنا في بعض التفاصيل مع دولته لنؤكد بأن الوعد في ما يتعلق بدعم زيت زيتون مرجعيون وحاصبيا، يعود الى تاريخ 2 آب 2017، ورغم الوعود المتكررة خلال السنوات الماضية، لم يتحقق هذا الوعد وبقي في رؤوس وقلوب ونفوس اهلنا في المنطقة، لأنهم شعروا بأن وعدا اساسيا صدر عن مجلس الوزراء يجب أن يتحقق في يوم ما”.

وأضاف الخليل “أكدنا أن هذا المطلب لا يزال قائما، ونشعر بأن تحقيقه سيحدث ردة فعل ايجابية جدا على صعيد الزراعة في المنطقة”، وتابع “سلمنا الرئيس دياب هذا الملف المتكامل منذ سنة 2017، املا بأن يراجعه وأن يعيد التأكيد على أن هذا الوعد سيتحقق ولمسنا منه كل اهتمام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام