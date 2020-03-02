إرشادات للامن الداخلي بخصوص أعمال صيانة في جسر سليم سلام

أشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان في بيان لها الاثنين الى ان “إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة جسر سليم سلام (حوض الولاية/ المسلك الشرقي بعد النفق، المتجه نحو وسط بيروت)، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم 2/3/2020، من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 6.00 من فجر اليوم التالي، يوميا ولمدة أسبوع”.

ولفت البيان الى ان “هذه الأعمال ستؤدي إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور”، وتابعت “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام