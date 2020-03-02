“لجنة الداخلية والبلديات” أقرت اقتراح قانون إنشاء منطقة عقارية للغبيري

عقدت “لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات” النيابية في لبنان جلسة الاثنين برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب الاعضاء ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد.

كما حضر عن وزارة الداخلية مدير المجالس والادارات المحامية فاتن ابو الحسن، الرائد سامي قازان، عن المديرية العامة للجمارك دريد عبد الله، رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل ويوسف غربي(من بلدية الغبيري) وعن وزارة المالية محمد الشامي.

واثر الجلسة، اشارت اللجنة في بيان لها الى انها “استلمت المستندات التي طلبتها في الجلسة السابقة بشأن اقتراح القانون المتعلق بانشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري من قبل بلدية الغبيري وبذلك تكون قد أقرت اقتراح القانون في حضور رئيسي بلديتي الغبيري والشياح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام