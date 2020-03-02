لبنان: سلسلة اجراءات في قصور العدل لمواجهة فيروس “كورونا”

قررت وزارة العدل اللبنانية تنفيذ سلسلة اجراءات في مختلف قصور العدل في جميع المحافظات والأقضية، وذلك لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة إن “دخول قصور العدل في جميع المحافظات والأقضية يقتصر على القضاة والمحامين والمتقاضين والموقوفين والمساعدين القضائيين، وذلك تخفيفا للاكتظاظ المعتاد في هذه القصور”.

وأكدت الوزارة على “وجوب التقيد بوسائل تطهير اليدين قبل المس بالملفات القضائية وبعد ذلك”، ولفتت الى “وجوب الإلتزام بالخضوع لفحوص الحرارة عند مداخل قصور العدل”، ودعت “للتقيد بالتعاميم الإضافية التي يتخذها كل من الرؤساء الأول الإستئنافيين في منطقته”.

وقالت الوزارة إن هذه الاجراءات جاءت بعد “الإجتماع الذي عقد بتاريخ اليوم الثاني من آذار الحالي، في مكتب المدير العام لوزارة العدل مع الرؤساء الأول الإستئنافيين في المحافظات ورئيس معهد الدروس القضائية والمدير العام لوزارة البيئة وممثل عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ومندوب وزارة الصحة العامة، من أجل الحد من تعرض رواد قصور العدل لعدوى الكورونا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام