الشرطة الأفغانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بانفجار شرقي أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2020 - 16:08

الشرطة الأفغانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين بانفجار شرقي أفغانستان

منذ 23 mins 2 March، 2020
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