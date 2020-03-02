لبنان: “لجنة المرأة والطفل” ناقشت قانون حماية الأحداث

عقدت “لجنة المرأة والطفل” النيابية في لبنان جلسة برئاسة النائبة عناية عز الدين لدرس تعديل بعض أحكام القانون 422/ك2002 المتعلقة بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.

وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل القاضيين أيمن أحمد وانجيلا داغر وعن وزارة العمل نزهة شليطا وعن وزارة الشؤون الاجتماعية ريتا كرم وعن منظمة اليونيسيف ايميه كرم ورئيس مؤسسة “جوستيسيا” الدكتور بول مرقص.

وناقش الحضور المواد المتعلقة باقتراح القانون 422/2002 من أجل تفعيل بعض الاحكام المتعلقة بالحدث المعرض للخطر، وتم الاتفاق على متابعة دراسة المواد المتبقية في جلسات لاحقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام