تسجيل أول إصابة بفيروس #كورونا في #الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2020 - 16:08
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رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب: الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي نحو رسم معالم لبنان المقبل
دياب: الحكومة جاءت وهي تعرف أنَّ حملها ثقيل ومهمتها معقدة لكنها مصممة على تفكيك العقد ومعالجة المشكلات المزمنة
وزير الاقتصاد راوول نعمة يقرر فرض رسم وقائي مؤقت قدره 7 بالمئة على واردات السكر الأبيض المكرر لحماية الانتاج الوطني
رئيس جمعية الصناعيين: رئيس الحكومة ومصرف لبنان يؤمنان سيولة لشراء المواد الأولية للصناعة بقيمة 100 مليون دولار
الجيش السوري والقوات الحليفة يستعيدون السيطرة على مدينة سراقب بريف إدلب بعد معارك مع إرهابيي النصرة وحلفائها
تنسيقيات المسلحين: مقاتلات استهدفت رتلاً عسكرياً تركياً قرب سرمين وقْميناس بريف ادلب ومروحيات تركية تجلي القتلى والجرحى
الجيش السوري يستعيد السيطرة على حزازين والدار الكبيرة بمحور جبل الزاوية بريف إدلب بعد معارك مع إرهابيي "جبهة النصرة"
الخارجية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للعدوان التركي الغاشم على سيادتها وحرمة أراضيها
الخارجية السورية: نطالب المجتمع الدولي بإدانة العدوان التركي الذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي
الرئيس التركي: سأتوجه إلى روسيا الخميس المقبل للقاء الرئيس الروسي وآمل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا
الرئاسة الروسية تؤكد أن بوتين سيجري محادثات مع أردوغان بشأن سوريا في 5 آذار/ مارس بموسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا ننوي خوض حرب ضد أحد لكن سنخلق الظروف التي تثني الدول الأخرى عن التفكير بشن حرب علينا
وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا غداً لإجراء محادثات مع نظيره الروسي بخصوص تطورات الوضع في إدلب وتطبيق اتفاقيات استانا
الخارجية الإيرانية: طهران ترى أن مسار أستانا هو الأقوى لحل الوضع في إدلب وتؤمن بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة
مراسل المنار: قوات العدو الإسرائيلي تغير على سيارة شمال الجولان السوري المحتل بزعم محاولتها القيام بعملية قنص
وزارة الإعلام السورية: ليبيا تعيد افتتاح سفارتها في دمشق الثلاثاء بحضور وفد من شرق ليبيا
منظمة الصحة العالمية: إصابة 1160 حالة جديدة بفيروس كورونا خارج الصين والعدد الإجمالي بات 7169 حالة
إيران تبدأ أكبر عملية مسح جغرافي لفيروس كورونا بتشكليل 300 ألف فريق طبي لإجراء فحوصات أولية للعائلات في المنازل
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: لن نسمح للخطر والإرهاب والأوبئة أن تنال منّا وسنقاوم كل هذه التحديات
الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى خطر فيروس كورونا من معتدل إلى مرتفع
السلطات الصينية: وفاة 42 حالة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 80026
الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بقرية بيتا في نابلس
بدء انتخابات الكنيست الثالثة في كيان العدو خلال اثني عشر شهراً
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملاً على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منذ منتصف ليل الأحد - الإثنين
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي يعتذر عن تشكيل الحكومة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملاً على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منذ منتصف ليل الأحد - الإثنين
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي يعتذر عن تشكيل الحكومة
رئيس العراق يعلن المباشرة بمشاورات اختيار مرشح بديل عن علاوي خلال 15 يوماً ويدعو القوى السياسية للاتفاق حول البديل
الجيش العراقي والحشد الشعبي يباشران تنفيذ عملية "علي الهادي" لتطهير الصحراء الرابطة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار
تسجيل أول إصابة بفيروس #كورونا في #الأردن
منذ 1 ساعة
2 March، 2020
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