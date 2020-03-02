الكمامة ليست للأصحاء..منظمة الصحة العالمية تكشف متى يتوجب وضع الكمامة

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة، قد يتخذ البعض بعض التدابير الوقائية على أعلى مستوى، ولكن قد تكون هناك بعض التدابير غير الضرورية.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه لا حاجة للأصحاء لارتداء الكمامات.

وقالت منظمة الصحة العالمية: “لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19”.

وأوضحت الإرشادات، في “انفوغراف” مبسط، متى يتوجب استخدام الكمامة، موضحة أنه يجب ارتداء الكمامة من قبل أي شخص يعاني من السعال أو العطس، ومؤكدة أن الكمامة فعالة فقط في حال استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، أو فركهما بمطهر كحولي.

وأشارت الإرشادات إلى أنه عند ارتداء الكمامة، يجب معرفة كيفية استخدامها بطريقة سليمة، وكذلك طريقة التخلص منها، موضحة أنه قبل ارتداء الكمامة، يتوجب على الشخص فرك يديه جيداً بالمطهر، أو غسلهما بالماء والصابون.

إذاً، ما هي التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب الإصابة بالعدوى؟

وفيما يلي التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحدّ من التعرض لمجموعة من الأمراض ونقلها، بما يشمل نظافة اليدين، والنظافة التنفسية، وممارسات الغذاء بشكل آمن:

-نظف يديك باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون

-عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فوراً واغسل يديك

-تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.

-إذا كنت مصاباً بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، التمس العناية الطبية مبكراً، وأطلع مقدم الرعاية على رحلات سفرك السابقة.

-عندما تزور أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات.

-تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة بشكل جيد. وينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطبوخة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

المصدر: سي ان ان