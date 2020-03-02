الكيوي.. هل يساعد في إنقاص الوزن؟

إضافةً الى مذاقها الفريد والمحبب، فإن فاكهة الكيوي هي من العناصر الأساسية لجسم الإنسان، حيث أنها تمدّ الفرد بالعديد من الفوائد الغذائية والصحيّة الكثيرة، كما أنها ضرورية لخسارة الوزن الزائد وتعزيز عملية حرق الدهون بفعالية.

مزايا الكيوي لتفعيل عملية حرق الدهون

أولاً: من مميزات ثمار الكيوي أنها تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، وهي بالتالي وسيلة فعّالة لخسارة الوزن الزائد والتخلّص من الدهون الإضافية في بعض الأماكن المحددة من الجسم لا سيما في البطن والأرداف.

ثانياً: تعدّ حبوب الكيوي طريقة فعّالة للتخفيف من نسبة الدهون المتراكمة في الجسم، ما يؤدي الى خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي الوقاية من إضطرابات وأمراض القلب الخطيرة والمميتة.

ثالثاً: من الطبيعي أن جسم الإنسان يحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة ليتمكّن من القيام بنشاطاته اليوميّة المعتادة، لذلك من المفيد الحصول على الكيوي بشكل يوميّ وذلك لغناه بمادة البوتاسيوم التي تساعد على حرق المزيد من الوحدات الحرارية الموجودة في الجسم.

رابعاً: ثمار الكيوي فيها الكثير من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، ما يؤدي الى تناول كميات أقلّ من الطعام ويعزز عملية خسارة الكيلوغرامات الإضافية، كما أن هذا النوع من الفواكه يساعد على تنظيم عملية هضم الطعام.

خامساً: من مميزات هذا النوع من الفواكه أنه يمتلك مؤشراً جلايسيميّاً منخفضاً، وبالتالي فإن تناوله لا يسبب أيّ إرتفاع في مستويات السكر في الدم بشكل كبير، لذلك من المفيد الحصول عليه بشكل منتظم في النظام الغذائي للمساعدة على فقدان الوزن بفعالية.

كيف يمكن تحضير عصير الكيوي لحرق الدهون؟

للإستفادة من فوائدها في التخلّص من الكيلوغرامات الإضافية، من الممكن تناول ثمار الكيوي أو الحصول على عصيرها مع شربه بشكل كامل من دون أيّ تصفية أو تحلية.

المصدر: مصر العربية