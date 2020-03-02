الاختلاف الرئيسي.. هل كورونا أكثر فتكا من الإنفلونزا؟

قتل فيروس كورونا الجديد نحو 2858 فردا حول العالم حتى الآن، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، مع مضي أقل من 3 أشهر على تفشي المرض القاتل.

ويعد كورونا مرضا معديا ينتشر في جميع القارات تقريبا، باستثناء أنتاركتيكا حتى الآن. وثبت أن الفيروس مميت، ولكن هل هو أكثر فتكا من الإنفلونزا؟.

وكشف آخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، اعتبارا من يوم الجمعة 28، عن وجود 83 ألفا و310 حالات مؤكدة بالإصابة بفيروس “كورونا”، منذ بدء تفشي المرض في 31 ديسمبر الماضي، وأوضحت المنظمة أيضا (في الفترة من 20 يناير إلى 2 فبراير 2020)، أن مختبراتها وجدت 59 ألفا و702 عينة اختبرت إيجابيا بالإنفلونزا.

وتشرح كبيرة مديري الوقاية من العدوى في “جون هوبكنز”، ليزا ماراغاكيس، أوجه التشابه والاختلافات الكبيرة بين الإنفلونزا وفيروس كورونا. وتتمثل واحدة من أوجه التشابه الرئيسية في كونهما من أمراض الجهاز التنفسي المعدية.

كما أن أعراض المرضين يمكن أن تبدو متشابهة للغاية: الحمى والسعال. ويمكن أن تؤدي المضاعفات الصحية الناتجة عن الفيروسات إلى الوفاة.

ومع ذلك، يحدث COVID-19 بسبب فيروس واحد، وهو “كورونا” الجديد الذي يطلق عليه أيضا SARS-CoV-2.

أما الإنفلونزا فسببها عدة أنواع مختلفة من سلالات فيروسات الأنفلونزا. ونظرا لأن الإنفلونزا موجودة منذ فترة أطول بكثير من فيروس كورونا، فإن هناك لقاحا فعالا متاحا للحد من شدة المرض. وفي الوقت نفسه، يعمل العلماء حول العالم على تطوير لقاح لفيروس كورونا، ليكون متاحا بأسرع وقت ممكن.

وبالنظر إلى البيانات، تؤكد وثيقة رسمية نشرتها الصحة العامة الإنجليزية PHE أن ما مجموعه 1692 فردا ماتوا من الإنفلونزا في إنجلترا بين عامي 2018 و2019.

ونشرت PHE تقريرا يفصّل كيف تسببت الإنفلونزا في وفاة 28 ألفا و330 مريضا في إنجلترا بين عامي 2014 و2015. وحدث أكبر عدد من الوفيات لدى كبار السن.

ونظرا لأن فيروس كورونا الجديد لم ينتشر على مستوى العالم إلا في الشهرين الماضيين، فمن الصعب معرفة مدى الخطورة التي قد يصل لها الفيروس.

ومع ذلك، ذكرت الحكومة الصينية أن معدل الوفيات من فيروس كورونا هو 2.3%، وأُبلغ بأن معدل الوفيات منذ فترة طويلة بسبب الإنفلونزا هو 0.1% فقط. وهذا يشير إلى أن احتمال الوفاة بسبب فيروس كورونا هو 23 مرة أكثر من الإنفلونزا.

ولكن أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قال: “المشكلة الآن مع (فيروس كورونا) هي أن هناك الكثير من الغموض حوله”.

المصدر: روسيا اليوم