رويترز عن الرئاسة التركية: الرئيس التركي يزور روسيا الخميس المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2020 - 11:50

رويترز عن الرئاسة التركية: الرئيس التركي يزور روسيا الخميس المقبل

منذ 1 ساعة 2 March، 2020
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