سجلت حالات اصابة بفيروس كوفيد-19 في بلدان جديدة وشهدت بورصات الخليج تراجعا، فيما اغلق متحف اللوفر في باريس ابوابه. وفي ما يأتي آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم.

انتشار الفيروس حول العالم

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 88257 اصابة بينها 2996 وفاة، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية حتى الساعة 17.00 ت غ الاحد. وسجلت منذ آخر احصاء السبت بالتوقيت نفسه 2338 حالة جديدة.

وسجلت الصين (بدون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية كانون الأول/ديسمبر. 79.824 ألف اصابة منها 2870 وفاة.

في بقية العالم، سجلت 8433 حالة حتى الساعة 17.00 ت غ، بينها 126 وفاة و1765 اصابة جديدة. وشهدت كوريا الجنوبية ثاني أكثر بلد متضرر تفشيا واسعا للفيروس، وسجلت 586 اصابة جديدة، وتجاوز العدد الإجمالي 3.736 اصابة بينها 18 وفاة. وسجلت إيران 11 وفاة اضافية ما رفع الحصيلة الى 54 وفاة، وبلغ العدد الاجمالي 978 اصابة، بينها 385 جديدة.

واحصت ايطاليا، البؤرة الرئيسية للفيروس في اوروبا، 1694 اصابة منها 566 جديدة و34 وفاة. وفي المانيا ارتفع عدد الاصابات الاحد الى 129. وبلغ عدد المصابين في فرنسا 130 توفي منهم اثنان. وبعد ايرلندا ولوكسمبورغ وارمينيا، اعلنت جمهورية تشيكيا تسجيل اول اصابة فيما باتت جمهورية الدومينيكان البلد الرابع في اميركا اللاتينية الذي يطاوله كورونا.

تعبئة ووقاية

في كوريا الجنوبية، تحدث الرئيس مون جاي ان الأحد عن تعبئة “كاملة” لحكومته، وحتى اليوم، ألغيت عشرات الفعاليات في شبه الجزيرة، وفرض أكثر من 70 بلدا قيودا على الرحلات القادمة من كوريا الجنوبية.

في الولايات المتحدة. طلب السبت الرئيس دونالد ترامب من وسائل الإعلام “ألا تغذي الهلع”. وسجل البلد أول وفاة بسبب الفيروس، وأحصيت 20 اصابة، اضافة الى 47 اصابة لأشخاص عائدين من الخارج.

في فرنسا، منعت التجمعات التي تشمل أكثر من خمسة آلاف شخص في امكنة مغلقة وكذلك بعض الفعاليات التي تنظم في الهواء الطلق. وفي باريس، اغلق متحف اللوفر الاحد.

تراجع بورصات الخليج

تراجعت بورصة الرياض، الأكبر بين سبع أسواق في المنطقة وتصنف بين البورصات العشر الأولى في العالم، 3.5 بالمئة الاحد وبلغت ادنى مستوى لها في 18 شهرا. وعلقت بورصة الكويت تبادلاتها عقب خسارتها 10 بالمئة بعد الإعلان صباح الأحد عن اصابة جديدة في البلد، ما رفع عدد المصابين إلى 46، وهي الحصيلة الاكبر في الخليج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية