تدابير وقائية في قصر عدل بعبدا اعتبارا من يوم غد بسبب “كورونا”

وجه الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري، كتابا إلى القضاة شرح فيه التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، التي سيباشر بتنفيذها بدءا من يوم غد الإثنين، في قصر عدل بعبدا.

وجاء في الكتاب:

“في ضوء ما يشاع عن مرض الكورونا عالميا ووصوله الى لبنان مؤخرا، وبعد التداول في هذا الشأن مع بعض الزملاء القضاة في قصر عدل بعبدا، تبعا لما يعانيه من ضيق واكتظاظ في أوقات الدوام، وتداركا قدر الإمكان لأي إصابة بعدوى هذا المرض، نعلمكم ببعض التدابير الإحتياطية الوقائية التي يفرض الوضع الراهن علينا اعتمادها:

– اتصلنا بحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى للطلب منه التواصل مع جانب وزيرة العدل ومع حضرة مدعي عام التمييز، بغية التواصل مع وزارة الداخلية من أجل الطلب منها اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في ما خص المقابلات والزيارات التي تحصل بين الموقوفين في السجون وذويهم، عبر وضع عوازل زجاجية فاصلة بين هؤلاء، لدى حصول المقابلات في ما بينهم في السجون.

– تم توجيه طلب من قبلنا إلى بلدية بعبدا صباح اليوم الأحد الواقع فيه 1/3/2020، للعمل على رش أرجاء مبنى عدلية بعبدا بما هو فعال من مطهرات ومضادات وقائية، بالإضافة إلى تأمين كمية من الكمامات والقفازات الصحية لتوزع على من لايصطحب معه من رواد المبنى من أصحاب العلاقة كمامة وقفازات خاصة به.

كذلك تم الطلب من شركة التنظيف المكلفة في قصر العدل في بعبدا، القيام أيضا بأعمال الرش ذاتها التي طلبنا من البلدية القيام بها، وقد أعلمتنا مسؤولة الشركة المعنية بأنه سيتم القيام بذلك.

– تم الطلب من العناصر الأمنية المولجة حماية مبنى عدلية بعبدا، العمل على (أن يكون) حضور ذوي الموقوفين لدى احضارهم إلى المبنى المذكور مقتصرا على فرد واحد من ذويهم، إذا كان من ضرورة لحضورهم وإلا على محامي الموقوف وحده، كما جرى الاتصال بممثل نقابة المحامين في بعبدا لإبلاغ التعميم على المحامين من أجل اتباع الوسائل الوقائية المشار اليها.

– التمني على السادة القضاة في مبنى العدلية وضع كمامة واقية وقفازات طبية عند دخولهم إلى المبنى وأثناء مداومتهم فيه، وفرض هذا الأمر على على موظفي أقلامهم يوميا.

عدا ذلك يترك لكل زميل الخيار في اتباع الإجراءات الوقائية التي يراها مفيدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية