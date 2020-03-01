اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الاوروبيين الاسبوع المقبل على خلفية التطورات في سوريا وتاثيرها على انتقال اللاجئين نحو اوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 20:26
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وزير الصحة الايراني: عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا بلغ 175 حالة ولدينا مشروع لمكافحته سنبدأ به خلال يومين
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نائب الرئيس الامريكي مايك بنس: سنشرع خلال 6 أسابيع بإجراء تجارب مخبرية على لقاح لفايروس كورونا
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سبوتنيك: اطلاق سراح ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا" المحتجزين في تركيا
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قوات العدو الصهيوني تعتقل ثلاثة فتية على حاجز طيار في شارع حبلة القديم جنوب مدينة قلقيلية
رئيس الوزراء اليوناني يدعو لاجتماع لمجلس الامن القومي مع استمرار تدفق اللاجئين على حدود البلاد مع تركيا
حاملة الطائرات الامريكية "يو اس اس ايزنهاور" دخلت البحر الابيض المتوسط عبر مضيق جبل طارق
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الاوروبيين الاسبوع المقبل على خلفية التطورات في سوريا وتاثيرها على انتقال اللاجئين نحو اوروبا
منذ 1 ساعة
1 March، 2020
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