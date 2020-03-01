اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الاوروبيين الاسبوع المقبل على خلفية التطورات في سوريا وتاثيرها على انتقال اللاجئين نحو اوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 20:26

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الاوروبيين الاسبوع المقبل على خلفية التطورات في سوريا وتاثيرها على انتقال اللاجئين نحو اوروبا

منذ 1 ساعة 1 March، 2020
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