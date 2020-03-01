وهاب: 3 محطات تغويز للكهرباء عملية نصب جديدة فمحطة واحدة تكفي

أكد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب خلال استقباله وفودا شعبية أن “حكومة الرئيس حسان دياب لديها نوايا جدية للعمل وهي تحاول العمل قدر المستطاع ووفق الإمكانيات المتوفرة لديها، لأنها أتت في فترة دمار شامل على الصعيد المالي”.

وتحدث عن “مشروع تغويز الكهرباء الذي يطرح اليوم”، قائلا “بالرغم من أن التغويز يوفر على خزينة الدولة، إلا أن المشروع الذي تم الحديث عنه لا زال على العقلية السابقة ذاتها، فكل لبنان بحاجة لمحطة تغويز واحدة، بينما القوى السياسية مصرة على إنتاج 3 محطات تغويز تكلفتها 800 مليون دولار لا نملك منها ال8 دولارات، ما يضطرنا للأخذ مجددا من أموال المودعين ومن إحتياطات البنك المركزي بسبب العقلية ذاتها التي لم تتغير بعد”.

وتمنى “على هذه القوى السياسية أن تضع لمرة واحدة مصلحة لبنان قبل مصالحها الخاصة”، داعيا كل قوى الحراك إلى “أن تساعد وتتحرك في هذا الاتجاه، لأن 3 محطات هي عملية نصب جديدة، ومحطة واحدة تكفي كل لبنان”.

وأكد “نحن بحاجة الى موضوع جذري في ملف الكهرباء”، متمنيا أن “تحدد الحكومة خلال الأسابيع المقبلة ماهية المشروع الجذري للكهرباء وإلا تعلن أنها لا تستطيع العمل مع هذه القوى السياسية، لأن الأخيرة لا تزال تعمل وفق العقلية السابقة ذاتها، نحن نستطيع الذهاب باتجاه كهرباء تربحنا وتوفر علينا الملياري دولار، فلنعمل لمرة واحدة على مشروع استراتيجي دون حسابات سياسية”.