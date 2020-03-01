رعد: استحقاق اليوروبوند سيترك تبعات على بلدنا

أمل رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “نخطو خطوات، ولو كانت بسيطة ومتواضعة، لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار، حيث يتوجب أخذ موقف من مسألة التسديد لليوروبوند”، معتبرا أنه “استحقاق سيترك تبعات على بلدنا”.

رعد وخلال حفل تأبيني في بلدة بنهران في الكورة، قال: “الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية، التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني، هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة، ويعطينا فرصا أكبر من الخيارات الأخرى، لتعزيز صمودنا وقدرتنا، على أن ننهض بالحد الأدنى من وضعنا الاقتصادي، الذي يتدهور نتيجة سياسات من سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية”.

واعتبر أنه “طالما أننا ندرك هذه المسائل بوضوح، ليس علينا إلا أن نتمسك بهذا الخيار، وإن كنا ندافع عن هذا الخيار في لبنان، وفي غير لبنان، فإنما لنحمي سيادتنا، ومن يدعونا للتخلي عن هذا الخيار، فإنما يتخلى عن السيادة، ويتبرع ببقية أرضنا المحتلة للعدو الإسرائيلي، ويفتح ثغرة لكي يحقق للعدو أطماعه في مياهنا المتنازع عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام