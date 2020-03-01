موظفو الإدارة في كتاب لدياب: للاقفال 15 يوما

ناشدت رابطة موظفي الإدارة العامة، في كتاب، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، “في ضوء الخطر الجدي المحدق بالمواطنين من فيروس كورونا اتخاذ قرار إقفال مراكز التجمعات كافة ولا سيما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، بدءا من يوم غد لمدة 15 يوما، فترة حضانة المرض، وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه”.

أضافت: “مع استحالة تجنيب موظف أو عامل أو مستخدم أو أجير خطر انتقال الفيروس له، وفي ظل عجز اللبنانيين حتى عن محاولة الوقاية وتأمين أبسط أدواتها والحماية. فإن رابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تقدر أهمية تصريف شؤون الناس وأصحاب المصالح وعدم تعطيل العمل في أي من المرافق، تذكر أن صحة المواطنين وسلامتهم وإنقاذ الوطن بكل مواطنيه من هذا الوباء المستشري من دون استئذان، تعلو فوق كل الاهتمامات، ولسنا أقدر من دول كبرى عجزت عن مواجهة هذا الفيروس حتى مع الإقفال التام لكل المرافق ومراكز التجمعات، ولأن وعودنا لعائلاتنا عند الذهاب إلى العمل هي أن نحمل لهم عند العودة سبل العيش وليس جرثومة الموت، نقدر محاولاتكم الحثيثة لمنع الضرر، ولكن الكارثة جدية والأمر جلل ويكفي المواطن خوفا وبؤسا ومرضا وموتا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام