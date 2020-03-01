سانا: تعرض طائرتين سوريتين أثناء تنفيذهما مهمة ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب للاستهداف من قبل الطيران التركي وهبط الطيارون بالمظلات بسلام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 17:30

سانا: تعرض طائرتين سوريتين أثناء تنفيذهما مهمة ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب للاستهداف من قبل الطيران التركي وهبط الطيارون بالمظلات بسلام

منذ 21 mins 1 March، 2020
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