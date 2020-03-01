رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب دياب بإقفال المؤسسات العامة والخاصة 15 يوما لتجنب انتقال فايروس كورونا ويبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 17:30

رابطة موظفي الإدارة العامة تطالب دياب بإقفال المؤسسات العامة والخاصة 15 يوما لتجنب انتقال فايروس كورونا ويبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه

منذ 23 mins 1 March، 2020
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