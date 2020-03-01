نتانياهو يتعهد “بضم سريع” لأراضي الضفة حال انتخابه

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة “في غضون أسابيع” الى الكيان الصهيوني إذا أعيد انتخابه في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدته اليمينية قبل يوم من الانتخابات التشريعية التي تجري الإثنين.

وقال نتانياهو في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة إن ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية على رأس أولوياته ومن بين “أربع مهمات كبرى فورية” يعتزم القيام بها.

وأضاف قبل 24 ساعة على فتح صناديق الاقتراع “سيحدث ذلك في غضون أسابيع أو شهرين كأقصى حد”.

وبحسب نتانياهو فإن “لجنة الخرائط الأميركية الإسرائيلية المشتركة بدأت عملها قبل أسبوع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية