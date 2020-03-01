اعتقال طاقم مكتب وكالة سبوتنيك في اسطنبول على خلفية اعتداء مجهولين على مكتب الوكالة الروسية أمس (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 17:30

اعتقال طاقم مكتب وكالة سبوتنيك في اسطنبول على خلفية اعتداء مجهولين على مكتب الوكالة الروسية أمس (وكالة سبوتنيك)

منذ 3 ساعة 1 March، 2020
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