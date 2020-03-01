مراسل المنار: الجيش اليمني يعلن خلال الساعات المقبلة عن عملية عسكرية كبرى ضد قوى العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 14:16

مراسل المنار: الجيش اليمني يعلن خلال الساعات المقبلة عن عملية عسكرية كبرى ضد قوى العدوان

منذ 27 mins 1 March، 2020
أخبار موقع المنار

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