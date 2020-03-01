الدفاع الروسية تنفي أنباء عن إسقاط طائرة “سو-24” روسية فوق إدلب (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 14:16

الدفاع الروسية تنفي أنباء عن إسقاط طائرة “سو-24” روسية فوق إدلب (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 1 March، 2020
أخبار موقع المنار

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