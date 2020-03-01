اليونان منعت نحو عشرة آلاف مهاجر من دخول أراضيها منذ السبت

أعلنت اليونان الأحد أنها منعت في غضون 24 ساعة نحو 10 آلاف مهاجر آتين من تركيا من دخول أراضيها، بحسب مصادر حكومية.

فمن صباح السبت الساعة 6.00 (4.00 بتوقيت غرينتش) إلى الساعة نفسها من يوم الأحد “جرى منع 9.972 عملية دخول غير شرعية في منطقة ايفروس”، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية في بيان صحافي صدر عن المعبر الحدودي في كاستانييس في شمال شرق اليونان.

وكانت تركيا أكدت الجمعة فتح حدودها البرية والبحرية أمام اللاجئين والمهاجرين، في إعلان أثار في أوروبا الخشية من حدوث أزمة هجرة شبيهة بتلك التي شهدتها القارة عام 2015.

وأعرب الاتحاد الأوروبي السبت عن “القلق”، مبديا الاستعداد لتقديم مساعدات إضافية لليونان وبلغاريا المحاذيتين لتركيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية