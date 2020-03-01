انطلاق مسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن مسيرة شعبية حاشدة انطلقت قرابة الحادية عشرة من أمام نصب الشهيد التذكاري في البوابة الفوقا في مدينة صيدا، في الذكرى الـ 45 لاستشهاد معروف سعد، يتقدمها رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، بمشاركة ممثلين عن الأحزاب الوطنية والقوى والفصائل الفلسطينية ورجال دين، إلى جانب الفرق الكشفية والطالبية، وسط رفع الأعلام اللبنانية والتنظيمية والحزبية وصور الشهيد معروف ومصطفى سعد.

ورفعت اللافتات المؤكدة لنهج الشهيد “الرافض للطائفية والمذهبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام