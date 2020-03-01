مصدر عسكري سوري: قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 14:16
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مصدر عسكري سوري: قوات النظام التركي تستمر بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة في محافظة إدلب
منذ 2 ساعة
1 March، 2020
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