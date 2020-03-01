التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 01:34

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة

منذ 2 ساعة 29 February، 2020
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