التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2020 - 01:34
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المركز الاستشاري الايراني في سوريا: الجيش التركي اقدم على الهجوم من الجو وبالصواريخ الدقيقةلاستهداف الجيش السوري وحلفائه
المركز الاستشاري الايراني:المسلحون حاولوا اسقاط طريق الـ m5 بحماية ودعم الجيش التركي ولكن الجيش السوري وحلفاؤه منعوا ذلك
المركز الاستشاري الايراني: على القوات التركية التصرف بعقلانية لما فيه مصلحة الشعبين السوري والتركي
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر مقطوعة حاليا بسبب انزلاق بعض المركبات والعمل جار على المعالجة
منذ 2 ساعة
29 February، 2020
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