أنقرة تطالب واشنطن بتزويدها بصواريخ باتريوت لدعم جيشها في إدلب

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة بتزويد بلاده بصواريخ باتريوت لدعم الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأدلى تشاووش أوغلو بهذا التصريح للصحفيين يوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وتأتي تصريحاته على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة إثر مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بقصف جوي.

يذكر أن الرئيس التركي طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة في اتصال هاتفي أن تتنحى روسيا جانبا وتترك لتركيا التعامل مع “النظام السوري” بمفردها.

ولفت إلى أن بلاده “تنفذ كل الالتزامات التي وقعت عليها في الاتفاقات مع روسيا بشأن سوريا”.

المصدر: وكالات