ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 29 في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية وفاة 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال اليوم الماضي.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1128، شفي 50 منها.

وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.

وقالت حكومة منطقة لومبارديا إنها ستطلب من الحكومة الإبقاء على إجراءات الوقاية من الفيروس لأسبوع إضافي على الأقل.

المصدر: وكالة رويترز