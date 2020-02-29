النائب قاسم هاشم: نرفض استغلال أزمة كورونا لفتح مستشفى شبعا عنوة

اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه “مهما كانت الاعتبارات والأسباب والظروف، فمن غير المقبول والمسموح أن تبادر الحكومة أو وزارة الصحة إلى فتح أبواب مستشفى شبعا لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، في الوقت الذي كنا نحتاج فيه الى إيلاء المستشفى اهتمام الحكومات المتعاقبة، فقد تم التعاطي مع الأمر بأساليب ملتوية لتمرير مصالح حزبية وانتخابية على حساب كرامة الناس وصحتهم، واليوم من غير المنطقي استغلال أزمة كورونا لفتحه عنوة، فلننتظر مرور عاصفة فيروس كورونا لنناقش مع معالي الوزير آلية تفعيل المستشفى كما اتفقنا معه وبما يخدم أبناء منطقة العرقوب وصحتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام