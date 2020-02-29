محمد نصرالله: إطلاق ورشة التنقيب عن النفط والغاز سيساهم بنهوض لبنان

شكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله، وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، لزيارته مستشفى مشغرة الحكومي، واطلاعه على جهوزيتها، لجهة البناء والتجهيزات، لافتا إلى أن “عدم انطلاقه بالعمل في خدمة أهالينا في البقاع الغربي وراشيا، سببه عدم جهوزيته من حيث الكادر البشري والتمويل”، وتمنى على حسن “إعطاء هذا المستشفى الاهتمام، الذي يستحقه أبناء المنطقة، لا سيما في هذه الظروف الصعبة اقتصاديا”.

وقال: “عمل الحكومة حثيث لإنتاج ورقة اقتصادية واعدة، خلال الاسبوعين القادمين، على أمل أن تكون بداية الخروج من المأزق الاقتصادي، الذي تعيش فيه البلاد”، مؤكدا أن “الفرصة لا تزال متاحة، ولا بد أن نغتنمها بشكل إيجابي، من خلال الالتفاف حول الحكومة ومساعدتها بمهامها، وعدم إعاقتها، نظرا لخطورة مثل هذا السلوك”.

ونوه ب”الإيجابية الكبرى التي برزت من خلال إطلاق ورشة التنقيب عن النفط والغاز، والتي تعتبر مرحلة تاريخية بامتياز، من شأنها في حال نجاحها، كما هو متوقع، أن تساهم وبسرعة، بالنهوض الاقتصادي في لبنان، ووضعه على سكة الانطلاق، ليصبح وطنا واعدا برعاية مواطنيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام