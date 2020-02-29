فهمي وصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب

وصل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، إلى تونس العاصمة، بعد ظهر اليوم السبت، في زيارة رسمية، يشارك فيها بأعمال مؤتمر وزراء الداخلية العرب، السابع والثلاثين، الذي ينعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في تونس العاصمة، ويرافقه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وكان في استقباله على أرض المطار، وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان وسفير لبنان في تونس طوني فرنجية.

وسيلقي فهمي في المؤتمر، الذي سينعقد غدا الأحد، في مقر الأمانة كلمة لبنان، ومن المقرر أن يجري محادثات مشتركة مع نظيره التونسي ونظرائه العرب، للبحث في سبل تطوير التنسيق الأمني والملفات، ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام