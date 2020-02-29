صيدا تستعد لمسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد غدا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2020 - 19:00

صيدا تستعد لمسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد غدا

منذ 42 mins 29 February، 2020
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لبنان

تستعد مدينة صيدا لاحياء الذكرى ال 45 لاستشهاد معروف سعد، حيث رفعت في شوارع المدينة وساحاتها لافتات باسم التنظيم الشعبي الناصري ولجنة تخليد الذكرى، وحملت شعارات تشيد بنضالات الشهيد ودوره الوطني العروبي والشعبي، كما تؤكد المضي على نهجه المقاوم. ورفعت صور الشهيد وأعلام التنظيم والأعلام اللبنانية.

ودعا التنظيم الشعبي الناصري إلى “أوسع مشاركة في مسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد، تأكيدا على نهجه الوطني العروبي الرافض للطائفية والمذهبية”، يوم غد العاشرة والنصف صباحا، انطلاقا من البوابة الفوقا في المدينة قرب تمثال الشهيد.

وأقام أعضاء المكتب الطلابي في التنظيم، حاجز محبة بالقرب من النصب التذكاري للشهيد سعد عند محلة البوابة الفوقا في المدينة، ووزعوا قصاصات على ركاب السيارات والمارة، تتضمن الدعوة إلى المشاركة بمسيرة الغد مرفقة بصورته، وأبرز محطاته النضالية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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