محي الدين ياسين رئيساً لوزراء ماليزيا

أعلن ملك ماليزيا عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله، تعيين محي الدين ياسين رئيسا للوزراء خلفاً لمهاتير محمد. وذكرت وكالة أنباء “برناما” الماليزية السبت نقلا عن مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين في بيان رسمي، “أن مراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الوزراء الثامن ستقام في القصر الوطني يوم غد الأحد الساعة 10.30 صباحاً “. وأضاف البيان أن “القرار الذي اتخذه الملك بشأن تعيين رئيس وزراء ماليزيا الجديد لا يمكن أن يؤخر مزيداً لحماية رفاهية الشعب والوطن”، وأن تعيين محي الدين “أفضل حل للاضطراب السياسي الذي شهدته البلاد منذ أيام”.

المصدر: سبوتنيك