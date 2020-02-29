قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا.. وزير الصحة الإماراتي يؤكد شفاء 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية السبت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا). من جهته، أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن العويس، اليوم أن 5 حالات مصابة بفيروس “كورونا” تماثلت للشفاء من بين 21 شخصا مصابا. وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التربية والتعليم حسين الحمادي وبحسب موقع صحيفة البيان، أن عدد الإصابات في الإمارات بفيروس “كورونا” بلغ 21 حالة.

من جانبه أكد الحمادي، أن الطلبة الذين كانوا يتواجدون في (سباق) طواف الإمارات (للدراجات)، وعددهم 131 طالبا، لم يحتكوا مع الفنيين المصابيين؛ لكن لإجراءات السلامة يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازل مع توفير الدعم التربوي والصحي. كان مجلس أبوظبي الرياضي ألغى، أول أمس، ما تبقى من مراحل سباق طواف الإمارات للدراجات، عقب تشخيص إصابتين بفيروس “كورونا” الجديد لمتسابقين إيطاليين. وأعلن المجلس، أن قراره جاء “حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية”. وتم اخضاع جميع المشاركين في السباق، من متسابقين واداريين ومنظمين، للفحوص الطبية اللازمة؛ وذلك ضمن برنامج التقصي النشط لمنع سريان العدوى.

المصدر: سبوتنيك