باكستان ترغب بـ”انسحاب مسؤول” للقوات الأمريكية من أفغانستان

أعرب وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي السبت، عن رغبة بلاده بـ”انسحاب مسؤول” للقوات الأمريكية من أفغانستان، وذلك قبيل توقيع اتفاق بين واشنطن وحركة “طالبان” حول هذا الأمر. وقال قرشي، في تصريح صحفي أثناء تواجده في العاصمة القطرية الدوحة التي تجري فيها مفاوضات انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان مع حركة “طالبان”، “لا نريد انسحابا فجائيا، نريد انسحابا مسؤولا، لأننا لا نريد فراغا وأن تعم البلاد فوضى أو حرب أهلية”. وأضاف أنه “يوم مهم.. نأمل أن يمهد لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان”. وأعلن مسؤولون بحركة “طالبان” الأفغانية، اليوم السبت، أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في هذا البلد المضطرب منذ عشرات السنين.

المصدر: روسيا اليوم