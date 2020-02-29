الخارجية الإيرانية تدعو المواطنين إلى عدم السفر لكوريا الجنوبية

دعت وزارة الخارجية الايرانية المواطنين الإيرانيين إلى الامتناع عن السفر إلى كوريا الجنوبية بعد انتشار فيروس كورونا في هذا البلد. كما دعت الخارجية المواطنين الذين عادوا من كوريا الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين، الى اتخاذ الاحتياطات المناسبة والعمل بإرشادات وزارة الصحة. واضافت الخارجية الايرانية إنه “على الإيرانيين غير القادرين على مغادرة كوريا الجنوبية أن يتقيدوا بالضوابط الصحية والالتزام بكل ما يجنبهم الاصابة بفيروس كورونا”. وأعلنت كوريا الجنوبية في آخر احصائية اليوم عن إصابة الفين و931 شخصاً بالفيروس.

المصدر: ارنا