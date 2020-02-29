مستشفى “عين وزين” نفت وصول أي إصابة بفيروس “كورونا”

نفت إدارة مستشفى “عين وزين” في قضاء الشوف “وصول أي اصابة بفيروس “كورونا” وتحويلها الى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة”. واكدت ان “الخبر عار عن الصحة”.

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها السبت “تداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبرا مفاده وصول حال كورونا إلى مستشفى عين وزين وتحويلها إلى مستشفى رفيق الحريري للمعالجة، ووجود حال سل في المستشفى مع افتقار للكمامات لدى فريق العمل”، وتابعت “ننفي نفيا قاطعا وجود مثل هذه الحالات، ونؤكد أن الخبر عار من الصحة”.

واضاف البيان أنه “في حال وجود مثل هذه الحالات، سيتم التبليغ عنها وفق الأصول إلى وزارة الصحة العامة”، واكدت “وجود المواد والمستلزمات الطبية كافة والسبل اللازمة للوقاية من هذه الحالات”، وحثت “رواد مواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة وإستيضاح هذه المعلومات من مصدرها قبل نشر أي خبر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام