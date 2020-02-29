أردوغان: يوجد 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية مع أوروبا ويتوقع أن يصل العدد اليوم إلى 25 ألف (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2020 - 13:44

أردوغان: يوجد 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية مع أوروبا ويتوقع أن يصل العدد اليوم إلى 25 ألف (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 29 February، 2020
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