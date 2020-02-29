أردوغان: طالبت بوتين بإبعاد القوات الروسية عن سوريا لنكون وجهاً لوجه مع قوات النظام السوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 29 2020 - 13:44

أردوغان: طالبت بوتين بإبعاد القوات الروسية عن سوريا لنكون وجهاً لوجه مع قوات النظام السوري

منذ 2 ساعة 29 February، 2020
اردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإبعاد القوات الروسية عن القتال في سوريا، “حتى تكون القوات التركية وجهاً لوجه مع قوات النظام السوري”، حسب قوله. وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي السبت ارتفاع عدد القتلى الأتراك في إدلب إلى 36، زاعماً أنهم قتلوا “حتى الآن أكثر من 2000 من جنود النظام السوري ودمرنا 49 دبابة و 17 مدرعة و 300 مركبة”. واعتبر أردوغان أن “النظام السوري يخرق الوعود التي قطعها في سوتشي”، مشيرا إلى أن “المنظمات الإرهابية لا تزال تمارس إرهابها في هذه المناطق”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة