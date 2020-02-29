”Google Translate“ يُضيف خمس لغات

يستخدم الملايين من الأشخاص حول العالم خدمة الترجمة من غوغل، سواء في محادثة شفهية أو أثناء التنقل أو قراءة صفحة ويب عبر الإنترنت. كانت اللغات التي لا تحتوي على الكثير من محتوى الويب تمثل تحديًا تقليديًا في الترجمة ، ولكن من خلال التقدم في تقنية التعلم الآلي ، أضاف Google Translate دعم لخمس لغات: Kinyarwanda و Odia (Oriya) و Tatar ، التركمان والايغور. هذه اللغات ، التي يتحدث بها أكثر من 75 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، هي اللغات الأولى التي تم إضافتها إلى Google Translate في أربع سنوات ، وتوسع إمكانيات Google Translate إلى 108 لغة.

تدعم الترجمة كل من ترجمة النصوص وترجمة الموقع لكل من هذه اللغات. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم ميزة Translate Translate إدخال لوحة المفاتيح الافتراضية لـ Kinyarwanda و Tatar والايغور.

المصدر: اخبار الان